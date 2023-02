En plots lagen er bij Charlotte (34) 8 snelheidsboetes tegelijk in de brievenbus: “Dit voelt onrechtvaardig”

“België voert jaarlijks ruim 6.000 ton verboden pesticiden uit”: ngo’s pleiten voor exportver­bod

Vanuit België is van 2013 tot en met 2020 bijna 50.000 ton werkzame stoffen uitgevoerd voor pesticiden die in de Europese Unie verboden zijn. Dat komt neer op gemiddeld 6.200 ton per jaar, zo staat in een onderzoek van zes Belgische ngo’s. De organisatie pleiten voor een exportverbod.