En plots lagen er 8 snelheidsboetes tegelijk bij Charlotte (34) in de brievenbus: “Dit voelt onrechtvaardig”

Informatie­drem­pel voor fijn stof overschre­den in alle gewesten

In de meetnetten over gans het land zijn de afgelopen 24 uur te hoge concentraties fijn stof (PM2.5 en PM10) opgetekend. De informatiedrempel om de bevolking te waarschuwen is in de drie gewesten overschreden, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) woensdag.