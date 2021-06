En plots gaat het snel: duizenden tieners nu al gevaccineerd

Minister­raad keurt akkoord goed over verwerking gegevens coronacer­ti­fi­caat

24 juni De federale ministerraad heeft vandaag in eerste lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat en de deelgebieden over de verwerking van gegevens op het digitaal EU-Covid-certificaat, het Covid Safe Ticket en het PLF-formulier. Het akkoord bevat ook bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen, maar in België werken.