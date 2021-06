En plots gaat het snel: duizenden tieners nu al gevaccineerd, met dank aan Qvax

Discussie opnieuw op gang na corona-uit­braak in rusthuis Nijvel: “Aantal landen overweegt verplichte vaccinatie van zorgperso­neel”

24 juni Epidemioloog Pierre Van Damme vindt dat het zorgpersoneel extra moet worden aangemoedigd om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Dat heeft hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1 gezegd. Van Damme reageert daarmee op de corona-uitbraak in een woonzorgcentrum in Nijvel. "Het is een kwestie van communicatie en sensibilisering. Maar als dat niet lukt, zie ik dat toch een aantal landen overweegt om hun gezondheidspersoneel verplicht te vaccineren, een beetje zoals bij hepatitis B.” Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro roept alvast op om inderdaad over te gaan op verplichten.