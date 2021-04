En nu 10/10 voor geluk: minister Weyts geeft scholen tips om schooljaar in schoonheid af te sluiten

Verontwaar­di­ging om beelden van binnen sportende minister: “Dit is een slag in mijn gezicht”

26 april Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) krijgt flink wat commentaar nadat ze gisterochtend deelnam aan een fysieke selectieproef van de Federale Politie. Die vond plaats in een sporthal in Gent. Binnen dus, terwijl indoor sporten voor het grote publiek verboden is als gevolg van de huidige coronamaatregelen.