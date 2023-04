En de nieuwste grootgrondbezitter in Vlaanderen is ... Natuurpunt: “Daar kan niemand mee concurreren - niet de boer, niet de privé-eigenaar, geen enkele andere organisatie”

Gaat het over het stikstofdossier, is Natuurpunt een stem in het debat. Gaat het over vlinders en vogels tellen, hoort u hen ook. Net als wanneer het gaat over een fietsbrug die er niet komt omdat de verlichting de vlucht van vleermuizen verstoort. Of over het opgepompte water van de Oosterweelverbinding dat moet dienen als bevloeiing van een natuurgebied - zelfs met PFAS erin. Maar wat u nauwelijks hoort: Natuurpunt is in alle stilte de grootste private grootgrondbezitter in Vlaanderen geworden. Mét subsidie. “Dat systeem zit geniaal in elkaar.”