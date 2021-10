En dan nu kibbelen over kernuitstap: oppositie duwt waar het pijn doet bij Vivaldi

“De energiefactuur voor de bevolking daalt niet, ze wordt gewoon doorgeschoven. De middenklasse krijgt peanuts, maar moet wel voor 600 miljoen euro in de eigen buidel tasten.” Als fractieleider van de grootste oppositiepartij mocht N-VA-fractieleider Peter De Roover de spits afbijten, gisteren in het Kamerdebat over de State of the Union. Meteen duwde hij waar het pijn deed: voor de middenklasse zit er weinig eten en drinken in het begrotingsakkoord, zo klonk de kritiek en moet vooral betalen - op de hervorming van de Dehaene-taks na misschien. Om hun punt kracht bij te zetten, haalde N-VA Debora - de cassière die tot een halve BV werd gebombardeerd door Vooruit-voorzitter Conner Rousseau - nog eens van onder het stof. “Een kassierster is één van de slechts betaalde werkmensen, maar zij moet wel de factuur van die 1 miljoen gezinnen mee betalen.”