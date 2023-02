Emmanuel Van Lierde over ontmoeting met de Paus: “Het voelt alsof je een gesprek hebt met je grootvader”

Man belandt met zijn been onder de trein

In het station van Mechelen is maandagavond een man met zijn been onder een trein beland. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Hij was wel de hele tijd bij bewustzijn. De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer vanuit zijn benarde positie te bevrijden. Verder kwamen er ook nog een ambulance en een MUG-team ter plaatse. Na het toedienen van de eerste hulp werd de man overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waarin het ongeval gebeurden, zullen verder worden onderzocht. Op het moment van het ongeval stond de man op het perron.