Emmanuel André wijst op zorgparadox: “Nu minder mensen erg ziek worden, dreigt vooral eerstelijnszorg overspoeld te geraken”

Droog en koud begin van extra week kerstvakan­tie, waarin zon zich vaker laat zien. Daarna weer zachter en regen: “Er zit helemaal geen witte kerst aan te komen voorlopig”

Na eerst nog veel lage wolken en hier en daar mogelijk nog wat motregen, verschijnen maandagmiddag opklaringen over het noordoosten. In de loop van de namiddag breiden deze opklaringen zich langzaam uit naar de andere streken. Lokaal en vooral over het westen en het zuidwesten blijft het wel zwaarbewolkt tot de avond. We halen nog maxima van 2 à 3 graden in de Ardennen tot 5 tot 7 graden elders. Dat meldt het KMI.

7:30