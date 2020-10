Emmanuel André: “We stevenen recht op een muur af, lockdown is de enige uitweg”

“Toestand is minder erg dan men doet uitschij­nen”: Brusselse prof Jean-Luc Gala blijft Vlaamse experts ‘paniek­zaai­ers’ noemen

20 oktober “Strengere maatregelen zijn nergens voor nodig”, zei Jean-Luc Gala amper twee weken geleden. Het diensthoofd van het Saint-Lucziekenhuis in Brussel en de hoogleraar infectieziekten aan de UCL noemde Marc Van Ranst, Steven Van Gucht en andere Erika Vlieghes onheilsprofeten en paniekzaaiers. Vandaag lijkt de realiteit in zijn gezicht ontploft, maar de prof ziet dat anders. “We reageren overdreven. De toestand is minder erg dan men doet uitschijnen. De horeca sluiten is bullshit.”