Emissie meest vervuilende voertuigen in Brussel onevenredig hoog

Dieselauto’s die in Brussel rijden stoten onevenredig veel luchtvervuilende stoffen uit. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de emissie van 130.000 voertuigen in de hoofdstad in het najaar van 2020. De studie bevestigt dat het hoog tijd is om de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan uit het stadsverkeer te halen, zeggen de onderzoekers.

Voor de studie gingen de onderzoekers de emissies na van meer dan 130.000 voertuigen in Brussel in reële verkeersomstandigheden. Uit de resultaten blijkt dat de stikstofuitstoot (NOx) van Euro 4 dieselauto’s, hoewel ze slechts 12 procent van het geteste wagenpark uitmaken, goed zijn voor bijna de helft van de uitstoot van fijn stof en een kwart van de uitstoot van stikstofoxiden. Euro 4 dieselwagens zouden vanaf 2022 niet meer mogen rondrijden in de hoofdstad.

Euro 5 dieselwagens, die in 2025 uit het stadsbeeld worden geweerd, zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de stikstofemissies. En dat terwijl ze slechts 20 procent van het Brusselse wagenpark vertegenwoordigen.

De studie bracht ook informatie aan het licht over de uitstoot van fijn stof. Zo blijkt dat bij 5 procent van de voertuigen die zouden moeten uitgerust zijn met een dieselroetfilter, die filter onvoldoende werkt, waardoor die goed zijn voor 90 procent van de totale aantal uitgestoten deeltjes.

Quote Door het gebruik van de wagen in de stad terug te dringen en de interne verbran­dings­mo­tor geleide­lijk uit te bannen, verbeteren we de levenskwa­li­teit in onze stad. Alain Maron, Brusselse minister van Volksgezondheid en Leefmilieu (Ecolo)

Vroegtijdige overlijdens

Luchtverontreiniging veroorzaakt elk jaar 9.000 vroegtijdige overlijdens in België, waarvan ongeveer 1.000 enkel en alleen in Brussel. De ongezonde lucht veroorzaakt ademhalings- en hart- en vaatziekten, en is verantwoordelijk voor aanzienlijke economische kosten voor de samenleving. De stad voerde daarom de Lage-emissiezone (LEZ) in om de luchtkwaliteit te verbeteren. De bedoeling is tegen 2030 een dieseluitstap te realiseren. Een benzine/lpg-uitstap volgt tegen 2035.

Zowel voor de auteurs van de studie die maandagochtend werd voorgesteld, als voor de Brusselse minister van Volksgezondheid en Leefmilieu Alain Maron (Ecolo), toont het onderzoek aan dat de voertuigen die tijdens de volgende fase van het LEZ geweerd zullen worden, onevenredige hoeveelheden vervuilende stoffen uitstoten en dat het weren van de wagens een aanzienlijk positief effect zal hebben op de luchtkwaliteit in Brussel.

De resultaten van de studie zullen ons in staat stellen om maatregelen te treffen tegen fraude met roetfilters, zegt minister Maron. “Door het gebruik van de wagen in de stad terug te dringen en de interne verbrandingsmotor geleidelijk uit te bannen, verbeteren we de levenskwaliteit in onze stad.”

De metingen werden tussen oktober en december 2020 uitgevoerd met behulp van “remote sensing”-technologie op acht locaties in het Brussels Gewest. In samenwerking met het technisch controlecentrum La Sécurité Automobile en GOCA Vlaanderen werden gedurende drie dagen bijkomende metingen van het aantal deeltjes in de uitlaat uitgevoerd voor een staal van ongeveer 600 voertuigen.