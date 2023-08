Émilie meer dan een jaar na haar verdwijning teruggevonden in goede gezondheid

“Vlaming had wellicht zonnigere maand juli gewild, maar voor onze grondwater­stan­den was de neerslag positief”

Als gevolg van de regenachtige maand juli is het grondwaterpeil in heel Vlaanderen gestegen. Op 79 procent van de meetplaatsen zijn er normale, hoge of zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Dat blijkt woensdag uit het maandelijkse toestandsrapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).