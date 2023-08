EMA zet licht op groen voor nieuw aangepast coronavaccin Pfizer/BioNTech

Midden september gaat de nieuwe vaccinatiecampagne in ons land van start. Daarbij zal het nieuwe vaccin in eerste instantie worden aangeboden aan iedereen van 65 jaar of ouder of in langdurige zorg, personen met eerder vastgestelde aandoeningen, alle personen met een verzwakte weerstand, zwangere vrouwen en alle personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen. Dat zijn in totaal zo’n 2 miljoen mensen.