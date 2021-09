EMA onderzoekt of derde Pfizer-prik bij 16-plussers aan te raden is

Uren na Parijse aanslagen interview­de RTBF-journalis­te nietsver­moe­dend Salah Abdeslam

16:03 Uren na het bloedbad in de Parijse concertzaal Bataclan op 13 november 2015 heeft een journaliste van de RTBF nietsvermoedend Salah Abdeslam geïnterviewd. De Franstalige publieke omroep heeft het radiofragment teruggevonden in hun archief. De toen 26-jarige terrorist, die vanaf deze week terechtstaat voor zijn aandeel in de zelfmoordaanslagen waar meer dan 130 doden en bijna 400 gewonden vielen, was toen op de terugweg van de dodelijke raids.