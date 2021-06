EMA laat 17 miljoen geblokkeerde vaccins van J&J vernietigen, VS moeten 60 miljoen dosissen weggooien

De geblokkeerde loten van het coronavaccin van Johnson & Johnson (Janssen) worden niet meer vrijgegeven en moeten worden vernietigd. Dat blijkt uit een persbericht van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. Er wordt niet meegedeeld om hoeveel loten het precies gaat. Volgens Noël Wathion, de nummer twee van EMA, moeten in heel Europa 17 miljoen dosissen in de vuilnisbak, waaronder 2,4 miljoen die opgeslagen lagen in Beerse. Dat zegt hij aan de krant De Tijd. In de VS moeten 60 miljoen dosissen worden weggegooid, meldt The New York Times. De impact op de Belgische vaccinatiecampagne is nog niet bekend.

In de Verenigde Staten gebeurde er een aantal weken geleden in de Emergent Biosolutions-fabriek in Baltimore een menselijke fout waarbij het J&J-vaccin gemengd werd met ingrediënten van het vaccin van AstraZeneca. Toen dat aan het licht kwam, mochten 100 miljoen doses Johnson & Johnson en 70 miljoen doses AstraZeneca niet worden geleverd. De Amerikaanse overheid legde de fabriek stil en verbood de fabriek om het AstraZeneca-vaccin verder te produceren. Daarnaast kreeg Johnson & Johnson de opdracht om de controle over de productie van zijn vaccin over te nemen.

De EMA zegt dat de loten in kwestie niet bestemd waren voor de Europese markt. "Gebaseerd op de beschikbare informatie, zijn de loten in de EU niet getroffen door deze kruisbesmetting. Maar uit voorzorg en om de kwaliteit van de vaccins te verzekeren, hebben de toezichthoudende autoriteiten aanbevolen om de loten waarvan de actieve substantie rond hetzelfde moment van de contaminatie werden geproduceerd, niet vrij te geven".

EMA verzekert al het mogelijke te doen om de voorraden veilig te stellen en de gevolgen van een eventuele vertraging bij de levering van dit vaccin te verzachten. Europa had normaal 55 miljoen J&J-vaccins moeten ontvangen tegen eind deze maand, maar het zullen er dus een pak minder zijn. Van het J&J-vaccin is slechts één dosis nodig om voldoende beschermd te zijn tegen COVID-19 en dus is het bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare groepen.

Volledig scherm De Emergent Biosolutions-fabriek in Baltimore. © EPA

Opschalen

Johnson & Johnson zelf zegt in een persbericht dat het in lijn met de beslissing van de EMA “bepaalde loten niet zal vrijgeven”. Maar het bedrijf zelf noemt geen aantallen. “We zullen blijven samenwerken met de gezondheidsautoriteiten rond de goedkeuring van bijkomende productie van de actieve substantie bij onze onderaannemer Emergent”, staat nog in het persbericht.

Het bedrijf beklemtoont ook dat het zijn productie verder aan het opschalen is, onder meer in de Janssen-fabriek in het Nederlandse Leiden. Naar verwachting zal die in juli klaar zijn, afhankelijk van goedkeuring van de regelgevende autoriteiten.

Volgens The New York Times beslisten de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten FDA intussen dat 60 miljoen dosissen van het J&J-vaccin die geproduceerd werden in Baltimore moeten worden vernietigd. Tien miljoen dosissen zouden wel vrijgegeven worden voor gebruik in de VS of voor export naar andere landen. Over de heropening van de fabriek van Emergent Biosolutions, die al twee maanden gesloten is, is volgens The New York Times nog geen beslissing genomen.

Wat met Belgische leveringen?

Wat dat alles concreet betekent voor onze vaccinatiecampagne is nog niet geheel duidelijk. België rekende oorspronkelijk in totaal op 1,4 miljoen dosissen van Johnson & Johnson tegen het einde van deze maand. Daarvan zijn er tot nu toe 312.000 geleverd.

“In het beste geval mag België dus nog rekenen op 900.000 stuks de komende weken”, zei Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie, vorige week zaterdag. “In het slechtste geval 450.000. Het is duidelijk dat dat een vertraging voor onze vaccinatiecampagne zou betekenen.”

Vlaanderen rekent specifiek nog op het Johnson & Johnson-vaccin voor de vrijwillige vaccinatie van jongeren. Die kunnen zich vanaf woensdag opgeven via de Qvax-reservelijst om het vaccin toch te krijgen.