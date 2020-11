Els Van Hoof (CD&V) vraagt genderquota voor directie overheidsbedrijven

Wapenstilstand valt in ons land samen met Vrouwendag. Kamerlid Els Van Hoof van de Vlaamse christendemocraten breekt daarom een lans voor genderquota in het topmanagement van overheidsbedrijven. Ze wil het quotum dat momenteel enkel van toepassing is in de raden van bestuur, doortrekken naar de directiecomité van de zes economische overheidsbedrijven. De Nationale Loterij telt nu slechts één vrouwelijk directielid op zes leden. Bij de NMBS is dat een van de vier, bij bpost en Proximus twee van de acht, aldus Van Hoof. Enkel Skeyes (2 vrouwen op 6 directieleden) en Infrabel (3 vrouwen op 7 directieleden) halen een quotum van 33 procent of meer.

Kamala Harris

"Met de verkiezing van Kamala Harris tot vicepresident sneuvelt in de VS opnieuw een belangrijk glazen plafond. Dit is een mooi signaal, want wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat een gezonde genderbalans beslissingsorganen beter doet presteren. Het is ondermaats dat er vandaag nog altijd overheidsbedrijven zijn met slechts één vrouw in het directiecomité. Overheidsbedrijven hebben een voorbeeldfunctie omdat minstens de helft tot het volledige kapitaal van de overheid komt of beheerd worden door aangeduide personen vanuit de overheid", dixit Van Hoof.



"De aanpak van bindende genderquota is in het verleden al succesvol gebleken bij raden van bestuur. Vrijwillige streefdoelen zijn daarentegen ontoereikend om een betere balans te bereiken. Met een aanvullend quotum kunnen we ook het glazen plafond van directiecomités doorbreken."