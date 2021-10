Els Clottemans mag gevangenis uit voor opleiding: “Eerste en belangrijke stap”

“Ik kan dat bevestigen”, zegt haar advocaat Katrien Van Der Straeten. “Het reclasseringsplan staat op punt. Ze is uiteraard blij dat ze die kans krijgt en ze zal die kans met beide handen grijpen en alle voorwaarden die zijn opgelegd respecteren en correct naleven. Het is zeker dat ze het goed zal doen. Ze zal een opleiding volgen bij de VDAB, het is een kans voor haar om naar de toekomst te werken. De bedoeling is natuurlijk ook dat zij later in een tewerkstelling zal stappen. Dat is een goede stap, na een aantal jaren gevangenis. Zo kan ze op die manier zich resocialiseren en heroriënteren.”

Clottemans diende ook klacht in bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg, omdat ze in het begin van het onderzoek tijdens haar verhoren geen bijstand kreeg van een advocaat. Zo hopen haar advocaten toch in beroep te kunnen gaan tegen haar straf. “Die procedure loopt nog altijd”, zegt Van Der Straeten. “Ik denk dat die sowieso moet afgewerkt worden. Voor ons is het belangrijk dat ze nu kan resocialiseren en die beperkte detentie kan doen. Het is een eerste en belangrijke stap.”

Clottemans zit ­intussen al ruim elf jaar in de gevangenis. Na haar eerste arrestatie werd ze een tijd vrijgelaten, maar sinds 2010 zit ze onafgebroken in de cel. Ze zou nog steeds ontkennen dat ze verantwoordelijk is voor de dood van haar ­liefdesrivale.

