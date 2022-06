Els Clottemans 16 jaar na parachutemoord vrijgelaten: “Ze probeert haar leven terug op orde te brengen”

Els Clottemans, in 2010 door het assisenhof in Tongeren tot dertig jaar cel veroordeeld voor de parachutemoord op haar liefdesrivale, is sinds vrijdag vrij onder elektronisch toezicht. Dat bevestigt haar advocate Katrien Van der Straeten aan HLN.

Op 18 november 2006 verongelukte de 36-jarige Els Van Doren in een tuin in Opglabbeek, toen bij een parachutesprong van 4.000 meter haar parachute én reserveparachute niet opengingen. Uit onderzoek bleek dat met de parachutes was geknoeid en dat er dus sprake was van sabotage. Zelfmoord achtte men uitgesloten omdat het slachtoffer wild bewegend naar beneden kwam.

Clottemans zat in dezelfde parachutevereniging als Els Van Doren en was zelfs bevriend met haar. Beide vrouwen hadden een relatie met dezelfde man. Clottemans werd door het hof van Assisen in Tongeren veroordeeld omdat ze de parachute van haar liefdesrivale zou gesaboteerd hebben tijdens een gemeenschappelijke overnachting bij de minnaar.

Na haar eerste arrestatie in 2006 werd Clottemans nog een tijd vrijgelaten, maar sinds haar veroordeling in 2010 zat ze onafgebroken in de cel. Ze zou nog steeds ontkennen dat ze verantwoordelijk is voor de dood van haar ­liefdesrivale.

Nieuw leven uitbouwen

Clottemans zette in oktober vorig jaar al een eerste stap richting vrijheid, toen ze toestemming kreeg om overdag de gevangenis te verlaten om een opleiding te volgen. Nu is ze vrijgelaten onder elektronisch toezicht. “Over de inhoud van de voorwaarden ga ik niet in”, zegt . Ze heeft die kans gekregen en ze hoopt dat ze dit in alle rust kan uitvoeren”, zegt Van der Straeten. “We willen niet dat er veel aandacht aan gespendeerd wordt. Ze wenst echt wel haar leven in alle rust te kunnen uitbouwen. Hoe het met haar gaat? Ze probeert haar leven terug op orde te brengen, en is heel dankbaar dat ze die kansen krijgt. Ze respecteert ook alle regels en probeert terug een normale plaats in de maatschappij te bekomen, door te werken. Alles verloopt positief.”