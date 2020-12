Elke Wevers is tien jaar vermist, ouders voelen zich in de steek gelaten door het gerecht: “Wij leven niet meer, wij overleven”

Elza en René zagen hun dochter voor het laatst tijdens een etentje bij Elke thuis, in het appartement in Neeroeteren waar ze samenwoonde met haar vriend Tom. De eindejaarsperiode was in aantocht, en Elza had haar dochter op het hart gedrukt dat ze “niet te zot moest doen” met haar kerstinkopen. “Een kleinigheidje voor onder de boom is goed genoeg voor pa en ik.” Aan de eettafel werd er eens smakelijk om gelachen. Want iedereen wist dat Elke zich in geen honderd jaar zou beperken tot ‘alleen maar een kleinigheidje’. Ze was dol op kerst, en dat uitte ze met pakjes. Véél pakjes. Hoe meer, hoe liever. “Maar kind, uw pa en ik, wij hebben al alles wat we willen”, herhaalde Elza nog eens. Toen Elke haar ouders na het eten begeleidde naar buiten, lachte ze nog eens voor ze de deur sloot. Het was de laatste keer dat Elza en René hun dochter zagen.