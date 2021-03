Elke week weigeren zevenduizend klanten digitale meter: “Draagvlak bij de bevolking is weg”

Jambon over avondklok: “Stilaan buiten proportie”

9 maart Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam vandaag in het Vlaams Parlement tekst en uitleg geven over de beslissingen die afgelopen vrijdag zijn genomen op het Overlegcomité. De meeste vragen gingen over dingen die er niet zijn beslist. Zo herhaalde Jambon dat hij een "koele minnaar" is van de avondklok en noemt hij die ingreep "stilaan buiten proportie". Maar de avondklok stond vrijdag niet eens op de agenda, moest hij toegeven. En dat deed bij sommige fracties de wenkbrauwen fronsen.