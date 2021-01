Elke week vaart er een Russisch militair schip langs onze Belgische kust: “Dat is enorm”

Het aantal Russische militaire schepen dat wordt gespot voor de Belgische kust is op vijf jaar tijd meer dan verviervoudigd. Dat meldt Open Vld-Kamerlid Jasper Pillen, die woensdag cijfers daarover opvroeg bij minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Het aantal Russische marineschepen voor de Belgische kust steeg zelfs met factor zes, zo blijkt. "Het komt erop neer dat er elke week een Russisch oorlogsschip langs onze kust vaart”, legt Pillen uit. “Dat is enorm.”

Wat doen die Russische oorlogsschepen hier? Ze zijn onder meer op doortocht van en naar de Middellandse Zee, waar ze in Syrië actief zijn, schrijft VRT NWS. De schepen komen van twee belangrijke militaire havens in Kaliningrad en Sint-Petersburg. En terwijl de fregatten vroeger eerder een route rond het Verenigd Koninkrijk uitstippelden, passeren ze tegenwoordig steeds vaker via de Noordzee. Dat mogen ze ook, ze varen door internationale wateren.

Assertiviteit

Volgens Pillen is het evenwel ook een vorm van spierballen rollen, legt hij uit aan VRT NWS. “We zien al langer een toegenomen assertiviteit van de Russen. Dat gebeurt ook in het luchtruim. Russische gevechtsvliegtuigen schenden geregeld het NAVO-luchtruim. Op zee is dat niet anders.”

Monitoren

De Russische militaire schepen voor onze kust zorgen ervoor dat onze marine meer werk heeft, want de boten moeten altijd goed gevolgd worden; dat is onze NAVO-verplichting. Het zijn de Belgische patrouilleschepen Castor en Pollux die naast vele andere opdrachten de langsvaart monitoren.

“Vroeger was dat een marginaal fenomeen, nu is het bijna dagelijkse kost”, voegt Pillen toe. “Defensie toont hier opnieuw dat ze met relatief beperkte middelen een belangrijk rol speelt - ter land, ter zee en in de lucht - om onze nationale en collectieve veiligheid te garanderen.”

Waakzaam

“De Russische intenties zijn niet altijd duidelijk, maar het is niet zo dat hun passages onopgemerkt voorbij gaan”, zegt Jan De Beurme, stafchef van de Belgische marine, in een reactie op het nieuws aan Focus-WTV. Volgens de stafchef is de marine waakzaam, maar ziet ze de oorlogsschepen niet meteen als een bedreiging.

Quote ‘Machoge­drag’ is misschien een mooi woord Jan De Beurme, stafchef van de Belgische marine

In de gaten

“Wij volgen ze en blijven dat doen tot ze in een andere zone komen zoals Nederland, Frankrijk of Engeland. Het gaat onder meer om onderzeeërs, destroyers, fregatten, tot intelligence-schepen, dat zijn schepen die inlichtingen verzamelen”, legt hij uit. Volgens Beurme is het een vredevol gebeuren, met de nodige alertheid. In de gaten houden en in de gaten gehouden worden. Maar ook hij ziet opnieuw die spierballen. “‘Machogedrag’ is misschien een mooi woord om het samen te vatten.”

“Je mag nooit naïef zijn als het om Rusland gaat”, klinkt het bij Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. “We mogen nooit uitsluiten dat het om spionage gaat”, zegt hij aan FOCUS-WTV. “Er is veel activiteit in de Noordzee, de communicatiekabels die er liggen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk...”

De P901 Castor van de Belgische marine. De Belgische patrouilleschepen Castor en Pollux hebben als taak de langsvaart van Russische militaire schepen te monitoren.

Samenwerking

Pillen hamert op de nood aan samenwerking met de partnerlanden binnen het Standing NATO Maritime Framework van de NAVO.

"Deze toenemende passages leggen een bijkomende druk op onze marine. Ook hier is samenwerking met onze bondgenoten dus de opdracht”, aldus de Open Vld-politicus. “Bijvoorbeeld onze windmolenparken op zee zijn van strategisch belang voor ons land.” Die zones worden op dit moment nog niet beschouwd als kritische infrastructuur. Pillen gaat hierover de Minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), ondervragen.

Het patrouilleschip Pollux.