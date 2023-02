Elke week een mesaanval met minderjarige verdachte: wat kunnen we hieraan doen?

Dedecker ziet in vijftien Vlaamse regio’s “voorbode voor gedwongen fusies tussen gemeentes”

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, staat niet te springen voor de vijftien nieuwe Vlaamse regio’s die gisteren werden goedgekeurd door het parlement. Die vormen een administratieve laag tussen gemeentes en provincies. Ze dienen voornamelijk voor samenwerkingsverbanden als politie, brandweer, maar ook bijvoorbeeld bibliotheken, afvalophaling en zwembaden. “Ik voel dat dit de voorbode is voor gedwongen fusies”, zegt Dedecker over de regio’s bij HLN LIVE. “Dat is een andere discussie”, repliceert bevoegd Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) in de studio.

