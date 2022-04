Elke week één dode bij woningbrand in België

Geert Molen­berghs: “Piek van coronabe­smet­tin­gen bereikt. Lente en zomer zonder al te veel maatrege­len”

De piek van de recentste coronagolf met de BA.2-variant in ons land is in zicht. Dat heeft biostatisticus Geert Molenberghs gezegd aan HLN LIVE. “Op het vlak van het aantal besmettingen is de piek zelfs al bereikt”, klinkt het. Van de lente en de zomer zouden we volgens Molenberghs kunnen genieten zonder al te veel maatregelen.

5 april