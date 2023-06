Elke dag wordt politie- of legeruitrusting gestolen: “Men gaat te licht over dit probleem”

Weyts schrapt ruim 100 onderwijs­re­gels om papierwerk voor scholen te verminde­ren

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft maandag een pakket maatregelen voorgesteld waarmee de administratieve last voor leerkrachten en scholen verminderd moet worden. De minister schrapt onder meer ruim 100 artikelen in de onderwijsregelgeving en probeert meer duidelijkheid te scheppen over welke documenten een school moet bijhouden voor de onderwijsinspectie en welke niet.