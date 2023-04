Elke dag drie klachten over aannemers

De Consumentenombudsdienst, die in ons land bemiddelt in geschillen tussen consumenten en leveranciers, noteerde in 2022 in totaal 14.119 klachten, maar veruit de meeste (916) waren gericht tegen aannemers. Klachten die voor de rechtbank komen, zitten bovendien nog niet in dat aantal. “Het gaat om alle mogelijke uitvoerders van werken in en om het huis: van de schoorsteenreiniger over de tuinaanlegger en de loodgieter tot de ruwbouwfirma”, zegt Pieter-Jan De Koning van de Consumentenombudsdienst.

Dat er veel wantoestanden zijn in de bouwsector, werd ook al duidelijk uit de getuigenissen over een Roeselaarse bouwpromotor in deze krant. Zeker 37 gezinnen klaagden de praktijken van Pieter M. aan. Gisteren is het parket een onderzoek gestart naar de man, die mensen een droomhuis beloofde maar hen achterliet met een ruwbouw of een huis vol mankementen. Zijn bedrijf, Sua Casa, is gisteren failliet verklaard. “We gaan onder meer de jaarrekeningen grondig bekijken om te kijken of er geld verduisterd is of een andere vorm van fraude gepleegd is.”