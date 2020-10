Elke dag 27 keer geweld tegen politie: BV’s als Toby Alderweireld en Christoff op barricades voor agenten

Vorige week 2 dagen met meer dan 10.000 besmettin­gen, bijna 2.500 coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen

9:54 De coronacijfers in ons land blijven steil verder klimmen. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen staat nu al op 7.876 per dag. Vorige week werden op zeker twee dagen meer dan 10.000 bevestigde besmettingen gerapporteerd. Volgens geüpdatete cijfers van Sciensano waren er dinsdag 12.051 nieuwe besmettingen en woensdag 10.932. Ook in de ziekenhuizen blijft het de slechte kant op gaan. Van 12 tot 18 oktober waren er gemiddeld 251,9 ziekenhuisopnames per dag, exact een verdubbeling tegenover een week eerder.