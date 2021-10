Elke Belg krijgt tegen 2023 digitale portefeuille: zo werkt het

Vraag naar coronates­ten in Brussel is groot: “Zelfs om 3 uur ‘s nachts word ik opgebeld”

17 oktober Apothekers van wacht in Brussel krijgen het ene na het andere telefoontje van mensen die last minute op zoek zijn naar een coronatest. Reden is het Covid Safe Ticket, dat er sinds vrijdag nodig is om restaurants en cafés te bezoeken. Zelfs in het midden van de nacht bellen mensen om snel een test te krijgen.