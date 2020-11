Elk woonzorgcentrum in Vlaanderen krijgt volgende maand vijftig sneltests

Wie wandelplan­nen heeft dit weekend, vergeet dan geen regenspul­len

9:06 Er is deze ochtend in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen kans op enkele (aanvriezende) mistbanken. Over de noordoostelijke landshelft vallen tijdelijk nog enkele lokale buien, in de Ardennen met kans op winters karakter. Dat meldt het KMI.