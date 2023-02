Elk weekend 3 stomdronken tieners op spoed: waarom de eerste alcoholkliniek voor jongeren geen seconde te vroeg komt

In Nederland bestaan ze al langer, maar dit voorjaar opent de eerste alcoholkliniek voor minderjarigen in ons land. Dat komt geen moment te vroeg, want elke week worden alleen al in de Antwerpse ziekenhuizen drie tieners opgenomen met een alcoholvergiftiging. “De jongste was 11 jaar”, zegt onderzoeker Hanna van Roozendaal. De ‘alcoholpoli’ moet daar iets aan veranderen. Maar hoe doe je dat? “Voor een goed gesprek wachten we op ‘het gouden uur’.”