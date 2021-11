“Elk jaar zeiden we tijdens ons bezoek aan de kerstmarkt: ‘Onze boom zou hier toch ook niet misstaan’. Als grap. En nu staat hij hier écht”

GENT Gent wordt jongeren­hoofd­stad in 2024: “Jongeren zijn de stad, laat hen aan het stuur”

Gent krijgt in 2024 de titel ‘Europese Jongerenhoofdstad’. De Arteveldestad haalde het van Lviv in Oekraïne, Veszprèm in Hongarije en Chisinau in Moldavië. Gent kon de jury overtuigen met een dossier op basis van bijdragen van Gentse jongeren zelf en van het Gentse middenveld.

15:44