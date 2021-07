Elk jaar verdwijnen 25 spoorwegoverwegen in ons land, maar niet zonder slag of stoot

Elk jaar sluit spoorbeheerder Infrabel ongeveer 25 spoorwegovergangen in ons land. Hadden we er in 2005 nog 2.072, dan is dat vandaag geslonken tot 1.662. “In een ideale wereld zijn er zelfs helemaal geen overgangen meer”, zegt woordvoerder Thomas Baeken. Indien haalbaar wordt de overgang vervangen door een brug of tunnel.