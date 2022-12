Elk jaar stromen 15.000 langdurig zieken rechtstreeks door naar pensioen

Waarom vrouwen vaker een burn-out krijgen. Leen Steyaert legt uit: “We multitas­ken omdat het moét”

55 procent van de langdurige zieken zijn vrouwen: nooit eerder kregen er zoveel een burn-out of depressie. “We moeten naar de supermarkt, de schoolpoort, maar ook naar de yoga en de kapper”, zegt experte Leen Steyaert. Om het niet zover te laten komen, somt ze 14 signalen op die aantonen of jij een vrouw in overdrive bent, en geeft ze oplossingen mee om de juiste balans te houden in het leven. “Al dat druk-druk-druk-gehol beïnvloedt je hormonen, waardoor je moe en dikker wordt.”

10 oktober