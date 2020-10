Elisabeth Meuleman (Groen): “Over Luc Van den Brande is het laatste woord nog niet gezegd”

“Nee”, zegt Elisabeth Meuleman, Vlaams Parlementslid voor Groen. “Nee, wij zijn niet tevreden over deze hoorzitting. Luc Van den Brande heeft ons onvoldoende antwoorden gegeven. Zijn verantwoordelijkheid is verpletterend, zoals het rapport van het Rekenhof uit 2019 bewijst. Wij hebben vertrouwen in de nieuwe CEO, Frederik Delaplace, maar over Van den Brande is het laatste woord nog niet gezegd. Voor ons mag er een onderzoekscommissie komen.”