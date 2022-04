Elio Di Rupo vereeuwigd in de Kamer met bronzen borstbeeld

Antwerpen Vijf verdachten opgepakt voor recordla­ding van 11 ton cocaïne: “Opdracht­ge­vers zitten in Dubai”

Tijdens een internationale actie in het kader van de internationale smokkel van bijna 35 ton cocaïne (straatwaarde van 910 miljoen euro) kon in België, Nederland en Duitsland een tiental personen opgepakt worden. Het Antwerpse gerechtelijke onderzoek werd opgestart na de inbeslagname van bijna 11 ton cocaïne in april 2021. In Antwerpen zijn vijf verdachten opgepakt die zouden werken in opdracht van de uitgeweken Antwerpenaar Othman El B.

21 april