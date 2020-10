Elio Di Rupo kondigt “gedeeltelijke lockdown” af voor Wallonië. Van Ranst: “Kan inspiratie zijn voor Vlaanderen”

- De Waalse regering doet ook een oproep aan verpleegkundigen en geneeskundestudenten op om zich te registreren via de website solidaire.aviq.be . Di Rupo rekent op hen om “de teams in de frontlinie te versterken, zowel in de ziekenhuizen als in verzorgingstehuizen.”

- Er komt een beperking op het bezoek aan verpleeg- of verzorgingstehuizen . Er wordt maximaal één bezoeker per bewoner toegestaan, en dat moet gedurende 14 dagen dezelfde blijven. Na die twee weken start een nieuwe cyclus met dezelfde of een andere bezoeker. Tijdens zo’n bezoek is het dragen van een mondmasker verplicht.

Van Ranst reageert in VTM NIEUWS

Viroloog Marc Van Ranst reageerde in VTM NIEUWS positief op de nieuwe maatregelen. “De problemen in Wallonië zijn groter dan in Vlaanderen. Deze beslissingen zijn gisteren niet gevallen tijdens het Overlegcomité”, zegt Van Ranst. In Wallonië geldt onder meer een nachtklok. “Dat is duidelijk een verstrenging. Opmerkelijk is dat Di Rupo het een partiële lockdown noemt. Het woord dat niemand wil gebruiken is daar toch gevallen”, gaat Van Ranst verder. Op de vraag of dit een voorbode is voor de rest van het land antwoordt hij: “Dat is in België moeilijk te voorspellen. Een inspiratie misschien wel.”