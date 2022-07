Elio Di Rupo heeft ziekenhuis verlaten na medische onderzoeken en gaat maandag weer aan het werk

Zelfstandi­ge kinderop­vang vreest massaal verlies van opvang­plaat­sen

In de zelfstandige kinderopvang in Vlaanderen dreigen de komende twee jaar veel opvangplaatsen verloren te gaan. Dat zegt UnieKOsignaal, de beroepsvereniging voor zelfstandige gezins- en groepsopvang in Vlaanderen en Brussel, op basis van een eigen bevraging. De belangrijkste redenen om te stoppen zijn leeftijd, hoge werkdruk, complexe regelgeving en karige verloning.

19:01