Elia wil eigenaars van zonnepanelen hun stroom laten delen met derden

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, wil eigenaars van zonnepanelen die geconfronteerd worden met het afschaffen van de terugdraaiende teller op hun digitale meter, de mogelijkheid bieden om hun opgewekte stroom te delen met derden. Technisch moet dat kunnen. Elia heeft op kleine schaal een digitaal platform getest dat de data-uitwisseling hiervoor mogelijk maakt. Maar voor de oplossing effectief op de markt kan gebracht worden, is er wel nog verdere afstemming nodig met de politiek en de regulatoren. Bovendien kan je dit ook niet doen zonder de medewerking van energieleveranciers, klonk het woensdag in de marge van de jaarresultaten.

"We hebben onszelf de ambitie gesteld om nog dit jaar een oplossing te zoeken", aldus Chris Peeters, topman van Elia. "Maar omdat we hiervoor ook afhankelijk zijn van derde partijen, willen we ons niet vastpinnen op een datum.”



Het digitaal platform kadert in het innovatieproject "Internet of Energy", waarbij Elia samen met distributienetbeheerders zoals Fluvius aan oplossingen werkt om de voordelen van de energietransitie maximaal te benutten. Het IO.Energy-ecosysteem heeft net een eerste testronde afgerond waar onder andere ook leveranciers, techbedrijven, start-ups en universiteiten bij betrokken zijn.

De productie van hernieuwbare energie neemt alsmaar toe, terwijl ook aan de vraagzijde elektrificatie belangrijker wordt, met bijvoorbeeld de groei van elektrische wagens en warmtepompen. Het digitale platform zal toelaten dat de consument in eerste instantie zijn eigen energieconsumptie kan optimaliseren door flexibel om te gaan met zijn elektriciteitsverbruik. Dat levert een prijsvoordeel op door bijvoorbeeld de elektrische auto op te laden wanneer elektriciteit goedkoper is.

Maar niet elke Belg beschikt al over zo'n wagen of warmtepomp, en dus zouden zij via het platform hun overproductie aan energie kunnen toewijzen aan een persoon naar keuze. Bijvoorbeeld een familielid dat wél een elektrische auto bezit. Hiervoor is medewerking vereist van energieleveranciers, om zo een "deelcontract" aan te bieden. Elia zelf is immers geen commerciële speler.

"Hiermee kunnen eigenaars van zonnepanelen voor wie de terugdraaiende teller is afgeschaft, toch een deel van hun verliezen goedmaken", aldus Peeters. Volgens de Elia-topman is er al zeker politieke interesse. De netbeheerder merkt op dat de digitale meter door de afschaffing van de terugdraaiende teller een slecht imago heeft gekregen. Door vernieuwende oplossingen te creëren, hoopt men dat de consument ook de voordelen ervan ervaart.

Federaal minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), is tevreden met de oplossing die Elia heeft uitgewerkt na de afschaffing van de terugdraaiende teller in Vlaanderen. Hoewel niet rechtstreeks bevoegd voor het dossier, merkt ze op dat "het noodzakelijk is dat het vertrouwen van zonnepaneeleigenaars wordt hersteld en ik alles in mijn mogelijkheid zal doen om daaraan bij te dragen. Want het is niet omdat de zonnepanelen mijn bevoegdheid niet zijn, dat ik het mij niet aantrek en dat ik niet mee zoek naar oplossingen."

De minister had in overleg met Elia gevraagd om te werken aan oplossingen, zodat zonnepaneelbezitters hun rendement kunnen verbeteren. "Het zijn dergelijke innovatieve oplossingen waarbij zonneoverschotten kunnen leiden tot zonnebonussen die het vertrouwen opnieuw kunnen herstellen. Die oplossingen zijn nodig, want we hebben veel meer hernieuwbare energie nodig.”

