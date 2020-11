Elia: “Elektrische wagens zijn in feite batterijen op wielen” en kunnen als thuisbatterij functioneren

Piet Vanthem­sche, auteur van het Belgische griepplan: “Voor deze pandemie was geen enkel plan adequaat”

11:58 Het was de bedoeling dat het griepplan regelmatig geactualiseerd zou worden, maar blijkbaar is dat niet gebeurd. Dat heeft Piet Vanthemsche vandaag verklaard in de Kamer. Vanthemsche was de auteur van het Belgische griepplan van 2006. “Voor de pandemie van dit jaar was echter geen enkel plan adequaat”, klinkt het.