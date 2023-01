Elf wintersportcentra open in Oostkantons

Wevelgem Explosie blaast klinken van binnendeu­ren: tieners gooien raam in om te ontsnappen

Twee tieners deden zaterdag in Wevelgem de schrik van hun leven op toen in de woning die hun ouders aan het renoveren zijn een bus met isolatieschuim ontplofte. Een steekvlam was het gevolg, maar ook binnendeuren die plots niet meer open konden. En dus was een drastische ingreep nodig.

21 januari