Elf vrouwen dienen klacht in omdat ze gedrogeerd werden via prik of drankje op Waalse fuif

“Vuil gevoel”

Voorzitster Gail Buysschaert (23) maakte het zelf al drie keer mee. “Op een fuif in Zwevegem, in de uitgaansbuurt in Kortrijk en in dancing Diedjies in Kuurne. Ik had het geluk telkens door de juiste vrienden omringd te zijn geweest. Dat was mijn redding, want zo raakte ik toch ongeschonden thuis. Al is het een vuil gevoel om wakker te worden zonder je iets te herinneren. Het maakte me kwaad. En ik weende veel. Omdat ik met veel vragen zat. Deed iemand iets ongepasts met mij of niet? Het is een hel waar je door moet. En het is meteen een eerste tip. Laat nooit iemand alleen als je ziet dat het slecht gaat met die persoon.”