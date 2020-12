Elf jongeren uit Griekse vluchtelingenkampen in België aangekomen

Elf jongeren uit Griekse vluchtelingenkampen zijn vandaag in België aangekomen, en geen twaalf, zoals eerder was aangekondigd. “Een jongen mocht niet vertrekken door Covid-maatregelen”, zegt een woordvoerster van Fedasil, het agentschap verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Hij had een hoogrisicocontact gehad.

Nadat een brand het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in september in de as had gelegd, toonden enkele Europese landen zich solidair. Ook België. Ons land liet eerder al 18 niet-begeleide minderjarigen overkomen, en vandaag was de vlucht van nog eens twaalf jongeren gepland.

Een van hen zal uiteindelijk pas kunnen vertrekken na een quarantaineperiode. De jongeren verbleven in verschillende Griekse vluchtelingenkampen, zeven van hen waren op het moment van de brand in Moria.

Link met België

Negen van de twaalf zijn minderjarig, drie van hen zijn onlangs - na hun selectie door de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - meerderjarig geworden.

Het gaat om tien jongens en twee meisjes. Negen van hen hebben een link met België. Acht jongeren zijn afkomstig uit Afghanistan, twee uit Palestina, een uit Somalië en een uit Congo.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is tevreden dat de jongeren in België aankomen. “We houden ons aan onze belofte: prioritair inzetten op het beschermen van jongeren. Na de berichtgeving dat een driejarig meisje verkracht werd in een Grieks vluchtelingenkamp meer dan ooit.”

Volgens Mahdi duren de ad-hocprocedures voor noodsituaties te lang. “Mensen zitten jaren vast in zo’n kamp en ja, dan trachten ze verder in Europa te raken via irreguliere routes. Als de EU niet in staat is om sneller te reageren, dan zullen mensen een onveilige situatie ontvluchten. Dat belast onze burgers, onze asieldiensten, onze politie.”

België wil via het migratiepact dat nu op tafel ligt, bijdragen aan een oplossing. Mahdi pleit voor een evenwicht tussen verantwoordelijkheid, grensprocedures en solidariteit. Hij stipt aan dat er op dit ogenblik nog geen garantie is dat die solidariteit er ook gaat zijn in crisissituaties.

Opvangtraject

De meeste jongeren zullen nu het normale opvangtraject voor niet-begeleide minderjarigen volgen. Fedasil vangt hen eerst op in een van de observatie- en oriëntatiecentra. Na een verblijf van 2 tot 4 weken zullen ze verhuizen naar een opvangstructuur die het best aansluit bij hun noden: een centrum van Fedasil of het Rode Kruis, of een opvangplaats beheerd door de Gemeenschappen. Eén jongere zal meteen gespecialiseerde opvang krijgen bij de vzw Minor Ndako.

De meerderjarige jongeren volgen het reguliere opvangtraject voor volwassenen en gaan meteen naar het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje in Brussel.