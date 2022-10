Elektronisch toezicht voor imam die in ons land werd opgepakt

"Het plaatsen onder elektronisch toezicht is een van de prerogatieven van de onderzoeksrechter. Het is een modaliteit van het aanhoudingsmandaat. Vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij in voorlopige hechtenis zat, zal de betrokkene op een specifiek adres in België moeten verblijven. Hij is dus nog steeds onderworpen aan het arrestatiebevel en zal binnenkort voor de KI moeten verschijnen, die zal beslissen over het vervolg dat aan de zaak moet worden gegeven", verduidelijkt subsitituut-procureur Frédéric Bariseau van Doornik.