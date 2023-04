Elektrische wagens voordeliger dan diesel of benzine, tenzij het om kleine wagens gaat

Vias deed een rondvraag bij 2.000 bestuurders over hun toekomstige aankopen. Daarvan zegt 12 procent volgende keer een volledig elektrische wagen te willen kopen en nog eens 20 procent gaat voor een plug-in hybride. De rest laat zich vooral nog tegenhouden door de prijs (68 procent), maar uit het Vias-onderzoek blijkt dat dat vooroordeel onterecht is. “Als je uitgaat van een levensduur van 9 jaar en gemiddeld 15.000 kilometers per jaar aflegt, dan is een volledig elektrische wagen nu al financieel gezien de beste oplossing”, klinkt het in een persbericht. De hogere aankoopprijs wordt gecompenseerd door minder brandstofkosten en de restwaarde bij doorverkoop.