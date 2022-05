Elektrische wagens twee keer vaker betrokken bij ongeval met gewonden dan andere auto’s

België op vijfde plaats in wereld voor aantal zonnepane­len per inwoner

België staat wereldwijd op de vijfde plaats wat het aantal zonnepanelen betreft, geteld per hoofd van de bevolking. Australië is koploper, gevolgd door respectievelijk Nederland, Duitsland en Japan. Dat blijkt uit een rapport van SolarPower Europe. De Europese sectororganisatie becijfert dat het geïnstalleerd vermogen in België 599 watt per inwoner bedraagt.

17:40