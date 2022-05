Elektrische wagens twee keer vaker betrokken bij ongeval met gewonden dan andere auto’s: “Verrassende cijfers”

Michelle Martin herwint deze zomer volledige vrijheid, vader van Julie reageert furieus: “Blijkbaar is zoiets normaal in onze rechtstaat”

Vanaf deze zomer herwint Michelle Martin haar volledige vrijheid. Dan vervalt de proeftijd die gekoppeld was aan haar voorwaardelijke vrijlating in 2012. De ex-vrouw van Marc Dutroux heeft zich in die tien jaar aan alle voorwaarden gehouden die de rechtbank haar oplegde. Jean-Denis Lejeune, de vader van de omgekomen Julie, reageert furieus op Facebook. “Wees niet verbaasd, blijkbaar is zoiets normaal in onze rechtstaat", klinkt het.

13:27