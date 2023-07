Elektrische vakantiestress? Deze gezinnen deden het al: “Ter plaatse laden we gratis”

Peeters vreest dat verbod op korteaf­stands­vluch­ten vergroe­ning sector net zal tegenhou­den

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is kritisch voor het voorstel van haar federale collega Georges Gilkinet (Ecolo) om een totaalverbod in te voeren op korteafstandsvluchten binnen België. Ze vreest dat “dit soort regeltjes” de technologische vooruitgang in de sector gaat nekken en “dus net het vergroenen van de luchtvaart gaat tegenhouden”.