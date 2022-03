Elektrische steps verboden voor jongeren onder de 16 jaar

Allereerst komt er een verbod voor jongeren onder de 16 jaar om nog met e-steps rond te rijden op de openbare weg. Dat is belangrijk "om te vermijden dat kinderen en jonge tieners in het verkeer rijden op voertuigen tot 25 kilometer per uur, die niet altijd stabiel of makkelijk bestuurbaar zijn", klinkt het. In speelsituaties, zoals op de zeedijk of in speelstraten, mogen jongeren hun toestellen wel nog gebruiken.