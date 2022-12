Elektrische mini-auto is nieuwste hype op de weg: “Zuinig, compact en bromfietsrijbewijs volstaat”

COLUMN. Koningin Mathilde draagt sommige stukken maar liefst twee keer, lees ik. Het gerucht gaat dat ze die ene jeans zelfs al viermaal heeft gedragen

In tegenstelling tot voetbaltrainers zijn de jurken van koningin Mathilde geen wegwerpproducten, stelt columnist Jan Segers vast. “Sommige stukken draagt ze maar liefst twee keer, lees ik. Het gerucht gaat dat ze die ene jeans zelfs al viermaal heeft gedragen. Gekker moet het niet worden. Trop is te veel en te veel is trop.”

10:00