Elektriciteitsproducenten vragen behoud steunmechanisme CRM, ook bij langer openhouden kerncentrales

Indien de federale regering beslist om enkele kerncentrales langer open te houden, dan moet ze onmiddellijk een spoedprocedure opstarten bij de diensten van de Europese Commissie. Ook bij een levensduurverlenging moet de zogenaamde capaciteitsmarkt of het CRM-mechanisme opnieuw gevalideerd worden, zo klinkt het pleidooi. “Kernenergie of niet, het CRM blijft onmisbaar.”

Febeg, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vraagt in de context van de huidige energiecrisis de capaciteitsmarkt te bevestigen, om zo de bevoorradingszekerheid te waarborgen. Volgens Febeg tonen de oorlog in Oekraïne en de groter dan verwachte onbeschikbaarheid van de Franse kerncentrales aan dat het cruciaal is om over voldoende productie te beschikken.

Febeg verwijst hiermee naar het CRM, het capaciteitsremuneratiemechanisme. Dat is het steunmechanisme dat de regering in het leven heeft geroepen om na de geplande kernuitstap in 2025 het licht aan te houden. De regering discussieert momenteel over het behoud van de kernuitstap of een verlenging van enkele centrales. Ook bij een verlenging is reservecapaciteit nodig volgens de energieproducenten.

“Ook indien 2 gigawatt (GW) aan nucleaire capaciteit wordt verlengd, zal er nog steeds behoefte zijn aan bijkomende stuurbare capaciteit, inclusief gasgestookte centrales, maar ook aan opslag en vraagbeheer”, zegt Febeg in een persbericht.

Het is “essentieel” om over voldoende stuurbare elektriciteitscentrales te beschikken. Als de levensduur van twee kerncentrales (2 GW) verlengd wordt, volstaan twee grote nieuwe gascentrales niet en zijn er “ten minste drie” nodig om de bevoorradingszekerheid vanaf 2025 te garanderen.

“De horizon van 2025 is vanuit industrieel oogpunt al bijzonder krap, en de winter van 2025 zal hoe dan ook kritisch zijn. Er is geen tijd te verliezen”, besluit general manager Marc Van den Bosch in een persbericht. De regering moet “onverwijld” een spoedprocedure starten bij het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie.