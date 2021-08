Elektriciteitsnetwerk hersteld in Verviers en gemeenten aangesloten bij netbeheerder Ores

Meer dan twee weken nadat de Vesder uit haar oevers trad, hebben de technische teams van Ores, de belangrijkste netwerkbeheerder voor elektriciteit en gas in Wallonië, de controle- en herstelwerkzaamheden aan het elektriciteitsnet in Verviers en andere aangesloten gemeenten afgerond. Dat heeft Ores dinsdag aangekondigd.

De overstromingen veroorzaakten aanzienlijke schade aan de elektriciteitsnetwerken van Ores. De beheerster staat in voor de elektriciteitsdistributie in 29 gemeenten van de provincie Luik. Talrijke kabels werden uitgerukt en 220 distributiekasten werden door de kracht van het water buiten strijd gesteld. "Ongeveer 25.000 klanten zaten zonder elektriciteit op onze netwerken", aldus Ores.

In de provincie Namen, in de provincie Waals-Brabant en in een deel van de provincie Luik konden getroffen klanten in de dagen na de overstromingen weer toegang krijgen tot elektriciteit, maar in de valleien van de Vesder, de Wayai, de Hoëgne en de Ourthe was de situatie gecompliceerder, "vanwege de omvang van de schade en de noodzaak om van deur tot deur te werken", stelt Ores.

Solidariteit

Dankzij de solidariteit ter plaatse en het werk van de teams kon de stroomvoorziening aan bijna 15.000 klanten op vijftien dagen tijd hersteld worden. Vlak voor het laatste weekend van juli moest de stroomvoorziening aan 1.700 gezinnen en bedrijven in Verviers nog worden gerepareerd.

De werkzaamheden zijn voortgezet en "het gehele net is nu van elektriciteit voorzien, met uitzondering van enkele circuits in Verviers", klinkt het bij Ores. "Om alle klanten in staat te stellen gebruik te maken van de stroomvoorziening, is nu een individuele behandelingsfase aan de gang", kondigt Ores aan.

Als de stroomvoorziening teruggekeerd is, zullen er nog enkele maanden nodig zijn voor het netwerk volledig heropgebouwd is. De klanten die nog steeds zonder stroom zitten, wordt verzocht contact op te nemen met het gratis nummer 0800/248.47. Ores verdeelt geen gas in de provincie Luik.